Karma: The Dark World - Et totalitært skrekkmareritt

Året er 1984, og stedet er Øst-Tyskland. Pollard Studio legger ikke skjul på at deres kommende dystopiske skrekkspill Karma: The Dark World vil dreie seg om temaer som overvåking, kontroll og personlig frihet. Men innpakningen er likevel litt villedende. Dette er ikke 1984 slik vi kjenner det - verken fra George Orwells ikoniske roman eller historiebøkene - og spillets Øst-Tyskland er i hvert fall ikke sosialistisk.

Du spiller som Daniel, en såkalt "roam agent" for Leviathan Thought Bureau. Leviathan er, som navnet antyder, en gigantisk organisasjon; faktisk er de så mektige at de kontrollerer omtrent alt som skjer i Øst-Tyskland. Hvordan dette påvirker maktbalansen i østblokken er uvisst, men i praksis fungerer du som en slags detektiv som graver i folks hukommelse for å oppklare forbrytelser.

Hvis du har spilt Bloober Teams stemningsfulle Observer, vil du kjenne igjen dette oppsettet, og utviklerne legger ikke skjul på at dette spillet - sammen med BioShock og Silent Hill - har vært en viktig inspirasjonskilde. Vi har sett på disse spillene og prøvd å se hva vi kan lære av dem. Hva som fungerer for oss, og hva som ikke gjør det. Vi har ikke så mange jump scares sammenlignet med andre skrekkspill, fordi vi ønsker å skape den snikende følelsen som legger press på deg, i stedet for bare å skremme deg," forklarer spillets tekniske direktør Chin Tin.

Det er ikke bare historien som bringer tankene til Bloober Team, men også banedesignet. Forhåndsvisningen finner sted omtrent halvveis i spillet. Vi får i oppgave å etterforske en mann som har mistet armen sin. Han tror den ble revet av av et monster, og dette gjenspeiles også i de drømmelignende minnene hans.

Til å begynne med virker omgivelsene veldig realistiske - med unntak av det jagende monsteret selvfølgelig - men det hele blir raskt veldig rart, med dører som dukker opp fra ingensteds og rom som snus opp ned. Reisen gjennom drømmen føltes likevel aldri retningsløs eller tilfeldig, ettersom omgivelsene hadde mange naturlige ledetråder, som for eksempel lyskastere som hjalp meg med å finne veien gjennom en ventilasjonskanal. De få gangene jeg satt litt fast eller ble fanget av monsteret, føltes derfor aldri urettferdig.

Selv om Karma: The Dark World i utgangspunktet kan virke som en gangsimulator (eller løpesimulator, når monsteret får øye på deg), finner vi også mer tradisjonell spillopplevelse i form av gåter. Noen av disse har først og fremst en tematisk funksjon, som når jeg mot slutten av demoen må stemple en endeløs rekke dokumenter på et kjedelig kontor. Men vi finner også gåter som er designet for å teste logikken eller observasjonen din. På et tidspunkt må jeg for eksempel finne en bestemt CRT-TV, og i et annet tilfelle måtte jeg lete lenge etter en skjult dør.

"Vi har gjort vårt beste for å blande historiefortelling, jakter og gåter. Vi prøver å balansere disse elementene. Men hvert kapittel vil også ha noe eksklusivt gameplay, en liten vri på formelen, som passer til det spesifikke kapittelet. Spillet vil ikke være for vanskelig å komme seg gjennom, men likevel utfordrende nok til at det blir morsomt," forklarer Tin om gameplayet.

Det som først og fremst får Karma: The Dark World til å skille seg ut fra de mange, mange andre førstepersons skrekkspillene, er den unike settingen og den visuelle stilen. Her sameksisterer CRT-TV-er og klassiske infomercials med ukjente bevissthetsendrende stoffer og psykologiske metoder som gjenspeiler den kalde krigens "alt-rettferdiggjør-midlene"-mentalitet. Det er et fascinerende univers, og monster- og miljødesignet er av særdeles høy kvalitet.

Om spillets univers sier Tin: "Den kalde krigen hadde en slags myte om at begge sider hadde tilgang til hemmelig teknologi som var skjult for den andre siden. Det er et tema vi kan bli litt gale med. Vi har teknologi som definitivt ikke eksisterer i vår verden, men vi kan dikte den opp som fiksjon. Andre inspirasjonskilder var filmene til David Lynch og selvfølgelig romanen 1984."

Som du sikkert skjønner, var jeg ganske spent på opplevelsen, spesielt med tanke på størrelsen på Pollard Studio. Karma: The Dark World er debutspillet til det Shanghai-baserte studioet med 20 ansatte, og utviklingen, som startet allerede i 2018, har absolutt ikke alltid vært like lett, sier spilldirektør Lu Chen. "Under utviklingen ble vi faset inn i Covid-19-pandemien. Vi måtte være hjemme i nesten seks måneder. Vi hadde planlagt å gjøre voice-over og motion capture separat for hvert av de fire kapitlene, men på grunn av pandemien måtte vi gjøre alle disse tingene samtidig. Så det var litt av et rot."

Chen forteller også at det har vært en utfordring å utvikle et spill i Kina som først og fremst er rettet mot kunder i Vesten, ettersom spillmarkedet i Kina er veldig annerledes. Studioet har imidlertid en erfaren partner i den Watford-baserte utgiveren Wired Productions, og siden utviklingen av Karma: The Dark World begynte, har spill som Genshin Impact og Black Myth: Wukong bidratt til å åpne dørene til Vesten for den kinesiske spillindustrien.

Det er ennå ikke kjent når Karma: The Dark World vil bli utgitt, men vi kan ikke forestille oss at det er så langt unna, ettersom Chen sier at de for øyeblikket er i finpussingsfasen av utviklingen, og at alle kapitlene i spillet er ferdige. "For de interne testene er det omtrent 5 eller 6 timer langt, men vi vet allerede hvordan vi skal spille det. For spilleren blir det nesten 10 timer," avslører hun om spillets lengde. Snart vil du til og med kunne prøve spillet selv, ettersom en demo vil være tilgjengelig 14.-21. oktober på Steam Next Fest.