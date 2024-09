Karma: The Dark World kunngjør demo og ny trailer på Convergence Games Showcase

Under Convergence Games Showcase, hvor vi har sett opptil 40 titler fra indie- og AA-utvikling, fikk vi et nytt glimt av hva Pollard Studio, et talentfullt team basert i Shanghai, har jobbet med en stund nå.

Det er Karma: The Dark World, en psykologisk skrekktittel i førsteperson, hvor en tankeetterforsker prøver å avdekke de mørkeste hemmelighetene i hodet til spionasjemistenkte i en dystopisk, autoritær verden. Etter hvert som han dykker dypere og dypere inn i andres sinn, begynner hovedpersonen å tvile på hva som er sannheten og dens sanne formål.

Premisset er mer enn interessant, og det samme var den nye traileren vi så på arrangementet, som vi gir deg nedenfor.

HQ

I tillegg til klippet har Pollard og utgiveren Wired kunngjort at de vil slippe en demo av Karma: The Dark World på den kommende Steam Next Fest, som starter den 14. oktober. Demoen vil inneholde halvannen time med spillinnhold, og vil gi oss en forsmak på hva spillet har å by på.

Karma: The Dark World Steam Next Fest kommer til PC, PlayStation 5 og Xbox Series X/S på en dato som ikke er fastsatt.