Karma: The Dark World lanseres på PC og PS5 i mars

Wired Productions har nettopp avslørt utgivelsesdatoen for det kommende psykologiske skrekkspillet Karma: The Dark World. Tittelen kommer eksklusivt til PC og PS5-konsoller 27. mars, men det var ikke den eneste nyheten som utvikleren hadde på lager, da den også benyttet anledningen til å løfte gardinen på en rekke PS5 Pro funksjoner og forbedringer som spillet vil tilby på konsollen.

Dette inkluderer full bruk av PSSR for å forbedre kvaliteten på spillets grafikk, refleksjoner og avstandsgjengivelse, og for å sikre at tittelen kjører med silkemyke 60 bilder i sekundet i 4K-oppløsning. Du kan se disse forbedringene forklart nærmere i den nyeste traileren for Karma: The Dark World nedenfor.

Ellers tilbake til utgivelsesdatoen, ikke bare ble det også delt en trailer for utgivelsesdatoen, som du også finner nedenfor, men vi vet nå også prispunktet for spillet. Du vil kunne snappe Karma: The Dark World for £ 19.99 / € 24.99 når den debuterer, og til og med med 10% avslag for alle som plukker den opp rundt lanseringen, eller 15% avslag for alle som allerede eier et Wired Productions -spill på Steam, spesielt.

