Karmine Corp kåret til vinner av Rocket League Championship Series Paris Major

I helgen fikk fansen av konkurransespill på Rocket League oppleve en actionfylt turnering da Rocket League Championship Series Paris Major gikk av stabelen og kåret en seierherre. Det var her Epic Games avslørte Unreal Engine 6 for verden, men det var også her den franske organisasjonen Karmine Corp gikk til topps og vant på hjemmebane.

Karmine Corp viste seg å være en ekte titan på dette arrangementet, og vant alle gruppekampene sine før de plasserte seg i sluttspillet og viste seg å vinne hver match-up den ble presentert, og til slutt beseiret Gentle Mates og fortsatte deretter å slå ut både Team Vitality og Twisted Minds, sistnevnte i den store finalen på en 4-1 måte.

Dette resultatet betyr at Karmine Corp tar pokalen hjem og går bort med $ 102,000 XNUMX i premiepenger også. Resultatet setter også laget opp som et å se på når vi går inn i verdensmesterskapsfasen av handlingen, som nettopp ble bekreftet å bli avholdt i Fort Worth i Texas.