Kartpakken «Tremor» til « Quake er nå tilgjengelig etter seks år med utvikling

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Mange av dere her er kanskje for unge til å huske LAN-fester, men de som var lidenskapelig opptatt av PC-spillmiljøet mellom 1990- og 2000-tallet, vil sikkert huske de helgene dere brukte på å demontere datamaskinen, skjermen og tilbehøret, pakket dem ned i esker og reiste til en venns hus (eller garasje) hos en venn med en god nettverkstilkobling (noe som også var en sjeldenhet den gang) og hengav oss til en frenetisk omgang med flerspillerspill på lokalt nettverk helt til søndagen kom, med lite søvn og en diett bestående av pizza, brus og fettete snacks. Gode tider, det er det ingen tvil om. Det var på disse «festene» at noen av oss forelsket oss i mediet, mens vi delte spillene våre på disketter eller de første CD-ROM-ene. Det var også der serier som id Softwares DOOM og Quake hadde sin opprinnelse.

Quake er et unikt tilfelle i videospillhistorien, for selv i dag har det fortsatt et fellesskap som ikke bare gjerne mimrer om denne tittelen, men som også er aktivt og fortsetter å utvide den – noe som bringer oss til dagens nyhet. Etter mer enn seks år i utvikling og fem år siden den offisielle kunngjøringen, er kartpakken «Tremor» for « Quake nå tilgjengelig for nedlasting fra Slipseer-nettstedet, og her er den direkte lenken til siden.

Det er et frittstående eventyr med 32 nivåer som utspiller seg i en parallell versjon av Quake, «i et forsøk på å gjenskape den klassiske Quake -atmosfæren ved hjelp av moderne verktøy og designfilosofier.»

Det er uten tvil en strålende måte å blåse nytt liv i en klassiker som er full av minner for flere generasjoner av spillere. Hva sier du, skal vi spille « Quake denne helgen?