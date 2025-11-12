Kasakhstans parlament forbyr "LHBT-propaganda"

HQ

Kasakhstans underhus har godkjent et lovforslag som forbyr det de kaller "LHBT-propaganda" i media og på nettet. Lovforslaget innebærer bøter og opptil 10 dagers fengsel for gjengangere, og gjenspeiler lignende lover i Russland, Georgia og Ungarn. Loven går nå videre til senatet, der den forventes å bli vedtatt uten problemer.

President Kassym-Jomart Tokajev har gjentatte ganger understreket forsvaret av tradisjonelle verdier de siste månedene. Tilhengerne av lovforslaget argumenterer for at begrensning av visse typer innhold på nettet beskytter barn mot det de anser som skadelig påvirkning på moral og familieliv.

Hensynet til menneskerettighetene

Menneskerettighetsorganisasjoner har fordømt lovforslaget, og sier at det bryter med Kasakhstans internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. Det Brussel-baserte International Partnership for Human Rights kalte loven et "eklatant brudd" på disse forpliktelsene.

Selv om homofili har vært lovlig i Kasakhstan siden 1990-tallet, er de sosiale holdningene fortsatt konservative. Utdanningsminister Gani Beisembayev forsvarte loven og hevdet at unge mennesker daglig blir utsatt for informasjon som kan forvrenge deres forståelse av "familie og moral".