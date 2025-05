Kashmir: Pakistan tester missiler og India beordrer sikkerhetsøvelser - spenningen øker

HQ

Siste nytt om India og Pakistan . Som svar på den økende spenningen vet vi nå at Pakistan har gjennomført sin andre missiltest på tre dager, mens India har beordret flere delstater til å iverksette sikkerhetsøvelser i økende frykt for en opptrapping.

Situasjonen har forverret seg siden et angrep i Kashmir i april, der 26 mennesker ble drept, og begge land beskylder hverandre for fiendtlige handlinger. Missiltestene og Indias forberedelser på potensielle trusler gir nå næring til frykten for en militær konfrontasjon.