Kashmir rammes av turistkollaps etter at spenningen mellom India og Pakistan eskalerer

Siste nytt om India og Pakistan . Vi vet nå at turismen i Kashmir har stoppet opp etter at et dødelig angrep nylig utløste en kraftig økning i spenningen mellom India og Pakistan. Du kan lese mer om angrepet her.

Hoteller og husbåter i Kashmir tilbyr rabatter på opptil 70 %, mens pakistanske hotspots har blitt avstengt av frykt for konflikt. Kollapsen i turismen er et hardt økonomisk slag for en region som nylig har opplevd rekordhøye besøkstall.