Kasino og pengespill i Grand Theft Auto Online er forbudt i Australia

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Der røyk drømmen om at australiere skulle vinne en splitter ny bil. Grand Theft Auto Online har fjernet spillfunksjonene for australske spillere, da det ser ut til at nye lover om nettverkssikkerhet har tvunget frem et forbud mot Diamond Casino & Resort.

Det er i hvert fall den nåværende spekulasjonen, ettersom spillere via GTA-forumene og sosiale medier har oppdaget at de ikke lenger har tilgang til spilleautomatene, spillbordene og Lucky Wheel på Diamond Casino & Resort. Spillerne kan fortsatt gå inn i kasinoet for å veksle sjetongene sine til kontanter og tjene en daglig bonus, men selv om de eier et privat penthouse-bord, kan de ikke spille.

Australia innførte nye lover om nett sikkerhet og alderskontroll i mars i år, og det antas at disse er årsaken til forbudet. I tillegg, ifølge TweakTown, antas det at kortspillene i Red Dead Online også er blitt utilgjengelige for australiere.

Forbudet mot Lucky Wheel føles spesielt strengt, siden man ikke trenger å bruke penger i spillet for å bruke det. Dessuten er sjansen for at en spiller får en super sjelden «Lost Slamvan» fra hjulet nå redusert til 0 % hvis de er australiere, ettersom dette kjøretøyet kun kan oppnås gjennom Lucky Wheel.