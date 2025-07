Kast terningene for å overleve i det nye samarbeidsspillet Invokyr På en eller annen måte har et Jumanji-brett blitt enda mer ondskapsfullt, men det er ditt eneste håp om å unnslippe et hus fullt av monstre.

HQ I dag har Ludogram kunngjort Invokyr, en ny co-op-skrekktittel som kombinerer det beste fra undersjangeren med den sjansespekkede spenningen fra favorittbrettspillene dine. I Invokyr samles du og opptil tre venner i et uhyggelig gammelt hus. For å unnslippe må dere nå slutten av et brettspill. Haken? Hver gang du kaster terningen, tilkaller du en ny trussel som jakter på deg i huset. Fra vandrende kjøttetende planter til skumle utstillingsdukker som kommer krypende når du ikke ser, det er mange måter å bli tatt ut i Invokyr, men fra utseendet ser det ut til at du også kan bruke terninger til din fordel, noe som utjevner oddsen i denne co-op-skrekken. Invokyr er tilgjengelig på ønskelisten nå, og du kan sjekke ut traileren nedenfor : HQ