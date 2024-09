Kate Beckinsdale forråder sitt eget land for å redde sin mann i Prime Videos Canary Black

Neste måned har Prime Video faktisk et par forskjellige store spillefilmtilbud planlagt. Komediefilmen Brothers kommer, og det samme gjør en ny actionfilm med Kate Beckinsdale ved roret.

Denne er kjent som Canary Black og handler om en CIA-agent som blir tvunget til å forråde landet sitt for å redde mannen sin som har blitt kidnappet av en terrorcelle. I hovedsak kan du forvente en film med et lignende oppsett som Taken, noe som blir stadig tydeligere siden Taken-regissøren Pierre Morel står ved roret i denne filmen.

Canary Black har premiere 24. oktober, og du kan se traileren for filmen nedenfor.