Kate Bush erter tilbake til musikklivet

Kate Bush kom tilbake i rampelyset i 2022 da den fjerde sesongen av Stranger Things hadde premiere, og Sadie Sinks Max Mayfield minnet oss alle på hvorfor vi elsket sangen Running Up That Hill og de fantastiske effektene den kan ha for å slå tilbake invasive angrep fra Vecna.

Det interessante med at denne sangen har blitt en sensasjon igjen, er at Kate Bush ikke har gitt ut ny musikk på lenge, men tilbakekomsten til stjernestatus har tilsynelatende oppmuntret popartisten til å begynne å produsere ny musikk. I en tale på BBC Radio 4's Today show uttalte Bush :

"Jeg ser virkelig frem til å komme tilbake i det kreative rommet, det har vært lenge siden sist." Hun nevnte også hvordan og når hun vil vende tilbake til musikken: "Ikke for øyeblikket, men jeg har vært opptatt med å gjøre mye arkivarbeid de siste årene, redesigne nettstedet vårt, sette sammen en tekstbok. Og jeg har veldig lyst til å begynne å jobbe med et nytt album når jeg er ferdig med dette. Jeg har mange ideer, og jeg gleder meg virkelig til å komme tilbake i det kreative rommet, det er lenge siden sist."

Dessverre kommer dette ikke til å skje i tide til at Stranger Things returnerer til Netflix, ettersom serien for tiden filmer sin siste sesong. Vi vil likevel alltid ha sesong 4 å huske.

