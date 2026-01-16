Kathleen Kennedy gir en oppdatering om kommende Star Wars-prosjekter

HQ

Som vi hørte i går kveld, vil Kathleen Kennedy snart ikke lenger være sjef for Lucasfilm. Enten du elsket eller hatet hennes Star Wars-filmer, TV-serier og mer, vil Kennedys avgang sannsynligvis markere slutten på en æra for en galakse langt, langt borte. Men bare fordi hun slutter, betyr det ikke at alle filmene som det jobbes med i bakgrunnen også vil bli stoppet.

I en samtale med Deadline ga Kennedy en oppdatering på alle Star Wars-prosjektene hun var med på å gi liv til helt frem til hennes exit. James Mangolds film, som forteller om Jedi-riddernes opprinnelse og utspiller seg 25 000 år tilbake i Star Wars' fortid, er for øyeblikket satt på vent. Kennedy kaller imidlertid manuset "utrolig". Når det er sagt, blir det noen andre som bestemmer om den blir laget.

Donald Glover har et manus klart for en selvstendig Lando-film, Simon Kinberg jobber aktivt med trilogien sin, og det ser ut til at de nye sjefene for Lucasfilm, Dave Filoni og Lynwen Brennan, er veldig begeistret for muligheten. Taika Waititi har også levert et manus som Kennedy beskriver som "hysterisk morsomt", og den glemte Jakten på Ben Solo-filmen ligger og lurer et sted i bakhånd hos Lucasfilm.

Kennedy bekreftet også at hun har snakket med andre store filmskapere om å lage Star Wars-prosjekter tidligere, inkludert David Fincher, Alex Garland og Vince Gilligan. Vi får imidlertid se om noen av dem vil bite på universet nå som det er under nytt herredømme.