Kathleen Kennedy trer til side for Dave Filoni som tar over Star Wars

Lucasfilm har nå offisielt bekreftet lederskiftet som det har vært spekulert i en stund. Kathleen Kennedy går av som president etter 14 år i rollen, og overlater ansvaret til Dave Filoni, som tar over som president og kreativ sjef. Samtidig vil Lynwen Brennan få en mer fremtredende rolle som co-president med ansvar for selskapets forretnings- og produksjonsside.

For dere Gamereactor-lesere vil denne utviklingen føles kjent. Vi har tidligere rapportert om informasjon som tydet på at Dave Filoni var tiltenkt å ta over når Kennedy forlot presidentskapet. Med sin lange historie hos Lucasfilm, fra The Clone Wars til Ahsoka og The Mandalorian, har Filoni lenge blitt sett på som den kreative arvingen med dype røtter i både fansenes og George Lucas' egen visjon.

Med Filoni ved det kreative roret og Brennan som en stabil motvekt på forretningssiden, markerer Lucasfilm nå begynnelsen på et nytt kapittel. Nøyaktig hvordan dette vil forme Star Wars' fremtid gjenstår å se, men lederskiftet signaliserer tydelig at Disney ønsker å samle den kreative retningen og den langsiktige planleggingen under en mer enhetlig ledelse.

Tror du Lucasfilm tar den riktige avgjørelsen her?