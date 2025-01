Kathryn Hahn er ivrig etter å komme tilbake som Agatha Harkness til tross for blandet mottakelse

HQ

Kathryn Hahn er ikke klar til å legge heksehatten på hylla ennå. Selv om den nylige Disney+-serien Agatha All Along bare fikk lunkne reaksjoner fra kritikerne, har Hahn uttrykt ønske om å fortsette å spille rollen som Agatha Harkness. I en samtale med TVLine på den røde løperen under Golden Globes delte skuespilleren at selv om hun personlig ikke er klar til å si farvel til karakteren, ligger den endelige avgjørelsen hos kreftene som er.

Ville du vært begeistret for å se Agatha Harkness komme tilbake?