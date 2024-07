Kathryn Hahn sparte oss nettopp for over 8000 minutter med skjermtid ved å oppsummere hele Marvel Cinematic Universe

HQ

Et av de største problemene som Marvel Cinematic Universe nå står overfor, er at det er så stort og omfattende at bare det å sette seg inn i historien krever at man går tilbake og ser tonnevis av forskjellige filmer og TV-serier. Faktisk er det over 130 timer med innhold å glede seg over, innhold som spenner over 8000 minutter med film og TV, noe som vil ta deg over fem dager med ren skjermtid å konsumere. Det er selvsagt en stor utfordring for alle.

Heldigvis har selveste Agatha Harkness (en karakter som du først møter etter rundt 100 timer med MCU), Kathyrn Hahn, dukket opp på Jimmy Kimmel-showet for å fremføre en sang som oppsummerer hele MCU.

Du kan se den herlige opptredenen nedenfor, ifølge Phase Zero, og du kan se Hahn som Agatha igjen i september når Agatha All Along debuterer på Disney+.