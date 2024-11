Katie Taylor mot Amanda Serrano var kontroversielt, men også en skjellsettende kamp i kvinneboksing

HQ

Paul vs. Tyson-kampen sist fredag ble sterkt kritisert i sosiale medier: mange mente at kampen var meningsløs eller til og med rigget i Pauls favør. Men arrangementet i regi av Netflix, som tiltrakk seg 60 millioner seere, det største seertallet i Tysons karriere, hadde også noen ekte boksekamper som ble spilt like før.

Den andre hovedkampen var returkampen mellom Katie Taylor og Amanda Serrano, to år etter kampen i 2022, som den gang ble betegnet som "tidenes største kvinnekamp", der Taylor med nød og neppe klarte å beholde sine ubestridte lettvektstitler.

Ifølge Netflix ble Taylor vs. Serrano II sett av 50 millioner husstander, noe som sannsynligvis er det mest sette profesjonelle sportsbegivenheten for kvinner i USAs historie ifølge Netflix.

Den 38 år gamle irske bokseren (24-1, 6 KO) beholdt også sine titler mot den 36 år gamle puertoricaneren Amanda Serrano (47-3, 31 KO), i en kamp som mange anså som kveldens virkelige hovedkamp, og som endte opp med å bli like kontroversiell, om ikke mer, enn Tysons nederlag.

Alle tre dommerne avgjorde enstemmig at Taylor var vinneren (95-94), en avgjørelse som gjorde mange tilskuere sinte, med tanke på at Serrano burde ha vunnet etter å ha landet 324 slag, hundre flere enn sin irske rival og en rekord i kvinneboksing.

Den styggeste og blodigste delen kom i fjerde runde, der et av flere hodestøt fra Taylor knuste øyelokket til Serrano, som blødde voldsomt. Serrano klaget over at det ikke var første gang Taylor gjorde det, men til tross for en straffedom, vant Taylor likevel i dommernes avgjørelse.

Serrano er fornøyd til tross for tapet og "er kul" med Taylor

Til tross for Serranos tidlige klager etter den utskjelte kampen, ba hun senere om unnskyldning og sa at hun aldri hadde til hensikt å være respektløs mot en motstander. "Hun og jeg er kule utenfor ringen og de beste dansepartnerne i ringen".

"Det er bare litt uheldig for Katie og meg. For meg fikk jeg ikke avgjørelsen, og for Katie følte mange at hun ikke fortjente seieren. Det var ikke det noen av oss var ute etter", innrømmet hun, men fokuserte senere på det positive: den økte oppmerksomheten kvinnelig boksing har fått over hele verden.

På en måte var den triste kampen mellom Paul og Tyson en trojansk hest for den mye bedre kampen mellom Taylor og Serrano, og det pågår allerede samtaler om en tredje kamp neste år.