Katie Taylor vs. Amanda Serranos boksekamp for kvinner vil slå Guinness verdensrekord

Kampen mellom Katie Taylor og Amanda Serrano er en av de mest hypede boksekampene noensinne, og avslutter en trilogi som har slått rekorder for seertall for kvinneboksing, på en flott måte takket være Netflix' investering, som vil streame kampen over hele verden, uten ekstra kostnad, denne fredagen(lørdag middag i Europa). Det blir den første boksekvelden med bare kvinner i Madison Square Garden i New York, og arrangementet vil også slå en ny rekord, som vil bli anerkjent av Guinness World Record.

Som TalkSport har oppdaget, vil arrangementet, som arrangeres av Most Valuable Promotions (MVP), selskapet som ble grunnlagt av youtuberen og bokseren Jake Paul, ha flest verdensmesterskapsbelter som noensinne har blitt utkjempet i et enkelt boksestevne: 17.

Denne rekorden inkluderer kun belter som tilhører de fire største boksesanksjoneringsorganene (WBA, WBO, WBC og IBF). Katie Taylor, den 39 år gamle irske bokseren, har alle de fire beltene i superlettvektdivisjonen.

I den andre hovedkampen, mellom Alycia Baumgardner og Jennifer Miranda, vil alle de fire titlene i superfjærvektsklassen, som for øyeblikket innehas av den amerikanske bokseren Baumgardner, bli utkjempet. Og en tredje ubestridt kamp mellom Cherneka Johnson og Shurretta Metcalf vil gi alle de fire beltene i bantamvekt.

Totalt vil det være åtte kamper i arrangementet, som starter klokken 01:00 BST, 02:00 CEST lørdag 12. juli på Netflix.



Katie Taylor mot Amanda Serrano



Alycia Baumgardner mot Jennifer Miranda



Savannah Marshall mot Shadisa Green



Chantelle Cameron mot Jessica Camara



Cherneka Johnson mot Shurretta Metcal



Tamm Thibeault mot Mary Casamassa



Ramla Ali mot Lila Furtado