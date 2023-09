Katsuhiro Harada forteller oss hvordan Tekken 8 har tenkt å bringe gamle fans tilbake

HQ

Tekken er stolt av å være den lengstlevende videospillserien, med en sammenhengende historie som strekker seg over nesten 30 år. Men selv om det er imponerende, er det utvilsomt også en overveldende prosess for de som er nye i serien eller ikke har spilt et Tekken-spill på mange år. Med den kommende åttende hoveddelen som skal lanseres i januar 2024, fikk vi sjansen til å ta en prat med den ikoniske og erfarne Tekken-utvikleren Katsuhiro Harada for å høre hvordan Tekken 8 har tenkt å appellere til dette publikummet.

"Arkadeoppdraget er på en måte designet for å appellere til folk som har sluttet å spille Tekken, kan vi vel si, og vi vil at det skal appellere til et bredt publikum, ikke bare folk i 50-årene som meg selv som spilte Tekken i gamle dager, men også være en verdifull opplevelse for nykommere i serien", sier Harada. "Og en av måtene vi gjør dette på, er å gjenskape atmosfæren fra arkadehallen, slik at folk i 50-årene, som meg selv, kan tenke: "Jøss, jeg var der, det føles akkurat slik, jeg savner det, og kanskje det motiverer dem til å prøve å føle den spenningen igjen.""

Harada fortsetter: "Men for nykommere som ikke har opplevd det, for i Nord-Amerika og Europa finnes det ikke spillehaller som før i tiden, så selv om det er en gammel opplevelse, føles det nytt for dem fordi de aldri har opplevd det selv. Vi håper at vi kan appellere til mange forskjellige spillere, og at de lærer seg de grunnleggende prinsippene i spillet mens de spiller seg gjennom modusen."

Du kan se hele intervjuet med Harada nedenfor og få enda mer informasjon om Tekken 8 før lanseringen på PC, PS5 og Xbox Series den 26. januar.