Katsuhiro Harada snakker om høydepunktene i sin utrolige karriere

HQ

Nylig fikk vi sjansen til å treffe Katsuhiro Harada på Bilbao International Games Conference. Harada-san mottok æresprisen fra arrangementet, og vi tok en prat med den legendariske kampspillutvikleren om noen av høydepunktene i spillkarrieren hans.

Da vi spurte om hans favorittøyeblikk som spillutvikler, svarte Harada-san følgende: "Som utvikler skjer dette hver gang jeg lanserer en ny tittel. Men etter at vi har gitt ut en ny tittel, får jeg alltid mange fanbrev og noen tweets på sosiale medier. Det muntrer meg alltid opp, og det er det beste øyeblikket som utvikler."

I tillegg til å velge ut sine favorittøyeblikk i karrieren, valgte Harada også ut et Tekken-arkadekabinett han gjerne skulle hatt på kontoret.

"Det er et veldig vanskelig spørsmål," <em>begynte han da vi presset ham til å ikke velge Tekken 8, den kommende utgivelsen av slåssespillserien. <em>"Så jeg vil si det første Tekken Tag. Det er det eneste jeg trenger å velge. I Tekken Tag-serien kan vi jo spille en mot en og til og med to mot to. Så når jeg har dette spillet hjemme eller på kontoret, kan vi bruke det i mange sammenhenger. Vi kan spille med vennene våre eller til og med konkurrere mot hverandre. Så ja, jeg vil si at Tekken Tag er det jeg kommer til å velge."

Tekken 8 lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S 26. januar 2024. Se resten av intervjuet nedenfor: