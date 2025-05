Katsuhiro Harada vil legge Waffle House til Tekken 8

HQ

Hvis du har kjørt bil i USA, og spesielt i sørstatene, er sjansen stor for at du har sett et betydelig antall Waffle House langs veiene. Det er et klassisk frokoststed med en kultstatus blant arbeiderne, og det finnes et litt romantisert bilde av stedet som et utested der det ofte oppstår slåsskamper sent på kvelden.

Dette har fått fans av både Waffle House og Tekken til å trygle seriens rormann Katsuhiro Harada om å legge til Waffle House som en scene i Tekken 8. Nå kommenterer Harada saken via X, der han skriver at han "fullt ut forstår forespørselen deres" og forteller at han har forsøkt å kontakte kjeden på flere måter.

Men ... ifølge Harada har de ikke engang svart i det hele tatt :

"I løpet av det siste året eller mer har jeg faktisk forsøkt å ta kontakt gjennom flere forskjellige kanaler. Men, og dette er bare mine egne spekulasjoner, jeg mistenker at mangelen på respons kan skyldes det faktum at prosjektet jeg er kjent for dreier seg om "videospill med kamp-tema". (forresten, ingen respons = svært sjeldent tilfelle)."

Når det er sagt, er ikke håpet ute, og han rådfører seg med lokalsamfunnet for å se om det kan være et akseptabelt kompromiss å bruke et alternativt navn for Waffle House og redesigne det litt for å unngå rettighetsproblemer.

Hva sier du, hadde det vært gøy å slåss i en tvers igjennom amerikansk setting på en Waffle House, kanskje sent på kvelden med masse pickup-trucks parkert rundt og overivrige sørstatsfolk som heier på kampen