Katsura Hashino utdyper presentasjonen av Metaphor: ReFantazio i en ny Atlus Exclusive Showcase

Fyll opp med kaffe, energidrikker og alt annet du trenger for en lang natts søvn, for i de tidlige timene av 8. juni kl. 2:00 BST/3:00 CEST, vil en utvidet presentasjon av Metaphor: ReFantazio fra regissøren, Katsura Hashino, finne sted, som de kaller Atlus Exclusive Showcase 02..

Arrangementet vil antagelig svare på spørsmål fra fansen som ble generert av Hashino og Soejimas opp treden på Geoff Keighleys scene på Summer Game Fest Showcase, og gi oss en bedre forståelse av verdenen i Metaphor: ReFantazio, kampsystemene og mer.

Hvis du ikke vil gå glipp av det, kan du følge det live på Atlus' offisielle Youtube-kanal, her. Og hvis du vil hvile, ikke bekymre deg, for på Gamereactor vil vi holde oss våkne for å gi deg all den nyeste informasjonen.

