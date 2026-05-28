      Katt reddet familie fra kullosforgiftning

      Kattens merkelige oppførsel i løpet av natten gjorde familien oppmerksom på at noe var alvorlig galt, og kunne potensielt ha reddet liv.

      En Maine Coon-katt fra Maine i USA hylles for å ha hjulpet familien sin med å oppdage en livstruende karbonmonoksidlekkasje i hjemmet. Ifølge rapportene hadde flere av husstandens medlemmer begynt å få hodepine uten å mistenke noe alvorlig. Men da katten Mojo senere begynte å oppføre seg merkelig og mjaue uvanlig intenst om natten, skjønte de at noe var galt.

      Nødetatene ble tilkalt, og da brannvesenet ankom, ble det oppdaget høye nivåer av karbonmonoksid i hjemmet. Dette ble sporet til en lekk gasskomfyr i kjelleren. Et av familiemedlemmene ble fraktet til et sykehus i Rockport og deretter videre til Boston for behandling i et trykkammer.

      Familien forteller at røykvarsleren deres hadde sluttet å virke, og at de ikke hadde noen karbonmonoksidalarm i hjemmet. Noe de siden har fikset. Ifølge familien har katten Mojo fått noen ekstra godbiter for sin innsats.

