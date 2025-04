Katy Perry er på vei mot stjernene i dag, og du kan se oppskytingen live

HQ

Vi har visst en stund at Jeff Bezos' selskap Blue Origin har ønsket å sende et mannskap med bare kvinner ut i verdensrommet, noe som vil skje i dag, 14. april. Mannskapet består av Bezos' partner Lauren Sanchez, CBS-programleder Gayle King, NASAs rakettforsker Aisha Bowe, borgerrettighetsaktivisten Amanda Nguyen, filmprodusenten Kerianne Flynn og popstjernen Katy Perry, og siden oppskytingen snart finner sted, kan du til og med se den live.

Oppskytingen, som vil skje med en av Blue Origins raketter New Shepard, starter kl. 13:00 BST / 14:00 CEST, og vil bli sendt på Blue Origins YouTube-kanal. Selve oppskytingen forventes å skje fra kl. 14:30 BST og utover, men et nøyaktig tidspunkt er ennå ikke oppgitt.

Når det gjelder det som forventes å skje under oppskytingen, blir det en ganske rask affære, ettersom raketten vil skytes opp, fly rundt 100 km over jorden og deretter returnere rundt 11 minutter senere. Oppskytingen brukes som et eksempel på romturismen som Blue Origin har til hensikt å tilby, der billettene forventes å koste over 100 000 pund per stykk.

