Kavinsky, fransk DJ og musiker kjent for «Nightcall», funnet død i en alder av 50 år

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Kavinsky (Vincent Belorgey), den franske DJ-en, musikeren og produsenten, kjent for sitt arbeid innen synthwave og elektropop, er funnet død i en alder av 50 år i sitt hjem i Paris. Ifølge Le Figaro vurderer man muligheten for at han kan ha fått et hjerneslag.

Kavinsky ble verdensberømt for sangen «Nightcall», som ble utgitt som en EP i 2010 med vokal av Lovefoxxx, og som ble brukt i åpningssekvensen til filmen «Drive» fra 2011. Sangens popularitet økte igjen da han fremførte den live sammen med Angèle under avslutningsseremonien for OL i Paris i 2024; kort tid etter ble en ny versjon av sangen utgitt, og den nådde igjen toppen av salgslistene i Frankrike og over hele verden.

Belorgey skapte faktisk «Kavinsky» som en fiktiv karakter som døde i en bilulykke i 1986 og dukket opp igjen som en zombie i 2006, noe som forklarer den enorme 1980-tallsinnflytelsen i all musikken hans. Han ga ut to album, «OutRun» i 2013 (samme år som Daft Punks «Random Access Memories», et band som ofte sammenlignes med Kavinsky) og «Reborn» i 2022, samt flere singler; sangene hans har også dukket opp i videospill som «Grand Turismo 5 Prologue», «GTA IV» og «Midnight Club: Los Angeles (disse tre, før «Nightcall» ble utgitt).