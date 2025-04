Kawasaki avduker en firehjulet robot som kan kjøres, kalt Corleo

HQ

Som en del av Osaka Expo 2025 har motorsykkelprodusenten Kawasaki nettopp presentert et glimt av en kommende konseptmodell som har som mål å endre hvordan vi bedømmer og opplever personlig mobilitet. Produktet, som tidligere var kjent som Concept 01, går nå under navnet Corleo, og er en firbeint robot som kan kjøres, og som er designet for å ta seg frem i ulendt terreng.

Kawasaki har introdusert Corleo for verden med en video som du kan se nedenfor, og som viser hvordan roboten kan kjøres og hvordan den takler å forsere ujevnt underlag. Vi får til og med en smakebit av skjermen som den vil tilby, og hvordan den har nok plass til også å frakte en mindre passasjer til.

På Kawasakis nettsted skriver selskapet om Corleo at dette er et "revolusjonerende terrengkjøretøy for personlig mobilitet" og at det er bygget for å "bestige fjell, puste inn frisk luft og nyte panoramautsikten".

Corleo har ben som er utformet for å absorbere støt, den har justerbare stigbøyler for mer komfortabel kjøring, hover laget av gummi for å overvinne ulike terreng og forbli sklisikre, samtidig som den drives av en 150cc hydrogenmotor som ikke slipper ut skadelige eksosgasser i miljøet.

Siden dette er et konsept, må du ikke forvente å se Corleo ute på veien på en stund.

