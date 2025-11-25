Kayce Dutton er tilbake i den første traileren til Yellowstone-spinoffen Y: Marshals

HQ

Yellowstone er over, og nå som Taylor Sheridan snart forlater Paramount, vil den kanskje aldri komme tilbake slik vi husker den, men det er i det minste noen spinoff-serier på gang som er basert på kjente og kjære karakterer.

Et eksempel på dette er Y: Marshals, en serie som har Luke Grimes i hovedrollen som den hjemvendte Kayce Dutton, og hvor han tar fatt på et nytt kapittel i livet sitt utenfor Dutton-familiens ranch. Her ser vi Kayce bli med i et team av marshaler som beskytter den berømte nasjonalparken, og blir viklet inn i alle slags farlige scenarier underveis. Det er mange nye skuespillere å møte, men også en håndfull gjengangere, deriblant Gil Birmingham som Thomas Rainwater.

Den største haken med denne serien er at de globale premiereplanene (utenfor USA) er uklare i skrivende stund. Vi vet at serien kommer til Paramount+ 1. mars 2026 i USA, men det er ikke sikkert at dette vil gjenspeiles andre steder, og beviset på det er hvordan det ikke er noen offisielle trailere for serien tilgjengelig utenfor USA. Vi kan i det minste se traileren via tredjepartskanaler som JoBlo Movie Network nedenfor, men det er ennå ikke noen måte å se traileren gjennom offisielle kanaler som CBS/Paramount+.

Etter hvert som mer informasjon kommer ut om Y: Marshals, vil vi sørge for å holde deg oppdatert, men med tanke på omfanget av Yellowstone, virker det usannsynlig at dette ikke vil få en global premiere av noe slag i 2026.