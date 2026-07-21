Kaylee Hottle, skuespillerinne i «Godzilla vs. Kong», omkommer i en bilulykke i en alder av 18 år

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En tragisk nyhet: Kaylee Hottle, den 18 år gamle skuespilleren kjent fra de nyeste «Godzilla vs. Kong»-filmene, har omkommet i en bilulykke i Maryland. Hennes far, Joshua Hottle, bekreftet hennes død i en video på Facebook ved hjelp av tegnspråk.

Hottle var det eneste offeret da en bil kjørte av veien og traff en kulvert, og politiet opplyser at «for høy hastighet» forårsaket ulykken. En annen passasjer avviste hjelp, og sjåføren ble behandlet for skader som ikke var livstruende.

Hottle, som var døv og kom fra en familie der alle var døve, spilte rollen som Jia i «Godzilla vs. Kong» (2021) sammen med Rebecca Hall og Alexander Skarsgård – en jente som knyttet et dypt bånd til Kong. Hun gjentok rollen i « Godzilla x Kong: The New Empire (2024) og ble nominert til Saturn-prisen for beste prestasjon av en yngre skuespiller. Hun skulle ikke medvirke i den påfølgende filmen, «Godzilla x Kong: Supernova», i 2027.

Gjennom sin uforglemmelige tolkning av Jia brakte Kaylee ekstraordinær varme, menneskelighet og lys til Godzilla, Kong og Monsterverse», skrev Legendary, produsentene av filmene. «Hun var et høyt verdsatt medlem av filmfamilien vår, og hennes vennlighet, varme og bemerkelsesverdige talent berørte alle som var så heldige å få jobbe sammen med henne. Våre tanker går til familien hennes, vennene hennes og alle som kjente og elsket henne i denne ufattelig vanskelige tiden.»

Hvil i fred, Kaylee.