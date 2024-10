Ke Huy Quan spiller en pensjonert leiemorder i Love Hurts

Etter å ha spilt Short Round i Indiana Jones and the Temple of Doom og Data i The Goonies tok Ke Huy Quan en lang pause fra Hollywood på nesten tre tiår. Etter en enormt hyllet (og Oscar-vinnende!) prestasjon i Everything Everywhere All at Once, ser det ut til at han er tilbake som skuespiller på heltid, og hans neste spillefilm har kinopremiere 7. februar.

I Love Hurts spiller Ke Huy Quan en vellykket eiendomsmegler - men med en litt uvanlig fortid. Han var en førsteklasses leiemorder, og nå begynner virkeligheten å innhente ham.

Det som er i vente ser ut til å bli en litt mer komisk John Wick-aktig historie, som ser ut til å hente inspirasjon fra klassiske Jackie Chan-filmer. Sjekk ut hva vi mener med det i den splitter nye traileren nedenfor.