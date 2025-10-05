Keanu Reeves bekrefter at nytt Constantine 2 manus er klart

Håpet lever fortsatt for Constantine 2. Ifølge Keanu Reeves selv er en ny versjon av manuset nå ferdig og venter på godkjenning fra studioet. Oppfølgeren har vært under utvikling i minst tre år siden den først ble annonsert, med løfte om Reeves' tilbakekomst i hovedrollen sammen med Francis Lawrence og produsent J.J. Abrams, som fortsatt er tilknyttet prosjektet.

Det er nesten to tiår siden sist vi så John Constantine på det store lerretet. Originalfilmen var ikke akkurat noe kassasuksess da den hadde premiere i 2005, med en inntjening på rundt 280 millioner dollar på verdensbasis, men den har siden vokst til å bli noe av en kultklassiker. I årenes løp har fansen ytret sitt ønske om en oppfølger, og det ser endelig ut til at disse bønnene kan bli besvart.

Det har vært en viss bekymring for at tidligere utkast til oppfølgeren lente seg for tungt inn i tradisjonelt superheltterritorium - en retning både Reeves og motspiller Peter Stormare angivelig var misfornøyde med. Det siste manuset sies imidlertid å være mer jordet, mindre bombastisk og mer i tråd med den mørke, overnaturlige tonen som gjorde den første filmen så unik.

Hvis Warner Bros. gir grønt lys, kan Reeves snart være tilbake i sin karakteristiske trenchcoat og kjempe mot både demoner og indre mørke. Vi krysser fingrene for at denne lenge etterlengtede oppfølgeren endelig blir til virkelighet.

Er du klar for mer Constantine?