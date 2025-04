Keanu Reeves bekreftet tilbake i John Wick 5

Chad Stahelski har virket ivrig etter å få Keanu Reeves til å vende tilbake som John Wick i en femte film, men Reeves har holdt seg ganske kryptisk. Dette har fått fansen til å lure på om den talentfulle regissøren og den elskede skuespilleren vil gjenforenes, selv etter det som så ut til å være slutten på John Wick i John Wick: Chapter 4. Vel, for å sitere leiemorderen selv: "Folk spør stadig om jeg er tilbake, og jeg har egentlig ikke hatt noe svar. Men nå, ja, jeg tror jeg er tilbake.

Lionsgate bekrefter i en pressemelding at Chad Stahelski skal regissere det vi inntil videre kaller John Wick 5, og at Keanu Reeves kommer tilbake som tittelkarakteren. Vi blir fortalt at de allerede har en historie i tankene, så nå må vi bare vente på at manuset skal finpusses og at Reeves skal lære seg enda flere triks i treningsstudioet og på skytebanen. I mellomtiden kan du glede deg til From the World of John Wick: Ballerina som har premiere på kino om to måneder, der Reeves også vil dukke opp.