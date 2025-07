Keanu Reeves bytter Seth Rogens og Aziz Ansaris liv i Good Fortune

HQ

Keanu Reeves er kanskje fortsatt en av de største actionstjernene i verden, men John Wick -frontmannen dukker også rutinemessig opp i mindre alternativer. Det skjer igjen i oktober, når Reeves spiller hovedrollen i Good Fortune, en komediefilm der han blir engelen Gabriel, som bruker sine himmelske krefter i et forsøk på å forbedre livet til to svært forskjellige personer.

Reeves spiller sammen med Seth Rogen, som her spiller en velstående og distansert risikokapitalist, og Aziz Ansari, en nedtrykt gig-arbeider som sliter med å få mye mer ut av livet sitt. Handlingen går ut på at Reeves' Gabriel bestemmer seg for å bytte om på livene til disse to karakterene, for å vise at Ansaris Arj faktisk har ønskelige deler av livet sitt, mens Rogens Jeff kanskje ikke helt har alt slik han tror han har.

Good Fortune har premiere på kino 17. oktober, og du kan se den siste traileren for filmen og dens synopsis nedenfor.

"I Good Fortune blander en velmenende, men ganske udugelig engel ved navn Gabriel (Keanu Reeves) seg inn i livene til en slitende gig-arbeider (Aziz Ansari) og en velstående risikokapitalist (Seth Rogen)."