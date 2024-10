Keanu Reeves debuterte som proff racerfører i helgen

HQ

Det er et ganske velkjent faktum at Keanu Reeves er en fan av motorsport, ettersom vi har sett skuespilleren dukke opp på forskjellige motorarrangementer tidligere, inkludert Goodwood Festival of Speed. I løpet av helgen debuterte Reeves imidlertid som profesjonell racerfører, alt under en opptreden som konkurrent i Toyota GR Cup som ble holdt på Indianapolis Motor Speedway.

The Guardian skriver at Reeves deltok i løpet sammen med lagkameraten Cody Jones fra Dude Perfect. Reeves satte seg bak rattet i BRZRKR-bilen nr. 92, som i seg selv refererer til en grafisk roman som Reeves skapte. Når det gjelder skuespillerens prestasjon, kvalifiserte han seg til 31. plass av totalt 35, klarte å klatre så høyt som 21. plass, hadde en snurr på gresset halvveis i løpet og endte til slutt løpet på 25. plass.

Ikke en dårlig innsats i det hele tatt for en 60 år gammel debutant.

Dette er en annonse: