Keanu Reeves er angivelig kritisk til manuset til Constantine 2

Det er nå over 20 år siden Constantine kom ut, og som vi tidligere har rapportert, er arbeidet med oppfølgeren i full gang. Dessverre ser det ut til at prosjektet går litt tregt, og Peter Stormare - som spilte Lucifer i den originale filmen - avslører at Reeves ikke er fornøyd med retningen på manuset. Studioet vil ha mer action og spektakulære scener, mens Reeves foretrekker en mer spirituell og dempet tone, som i originalfilmen.

Stormare sier at Reeves ikke ønsker at Constantine 2 skal bli en actionfylt blockbuster, men heller fokusere på konflikten mellom vanlige mennesker og demoner. I et intervju med The Direct sa Stormare :

"Det er mye frem og tilbake... Jeg tror Keanu [Reeves], som jeg kjenner ganske godt, ikke er så fornøyd med manusene og det som vanligvis kommer ut av studioene... Fordi den første ikke var så vellykket i begynnelsen, ble den en "sleeper" og ble en kultfilm, og nå er den en av de største kultfilmene noensinne. Men for å lage en oppfølger vil studioene ha biler som flyr i luften. De vil ha folk som gjør flip-flops og slåss i actionscener. Og jeg tror Keanu sier: "Jeg har gjort John Wick. Denne filmen er spirituell. Den handler om demoner og vanlige folk. Og jeg ville at det skulle forbli slik.' Og vi snakket om det."

Hva er dine forhåpninger til Constantine 2?