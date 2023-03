Keanu Reeves kan vurdere å gjøre Speed 3 på én betingelse

HQ

Siden Speed ble utgitt i 1994, har Keanu Reeves' karriere virkelig tatt store skritt, og da oppfølgeren kom ut, var forventningene høye, dessverre var det en ekte flopp og ikke bare det, Keanu Reeves manglet i rollen som Jack Traven. Da Keanu Reeves ble bedt om å delta i oppfølgeren, avslo han fordi han ikke likte måten manuset ble skrevet på, og dermed måtte Sandra Bullock ta på seg rollen som den eneste koblingen mellom de to filmene.

Under et intervju med Access Hollywood på premieren av John Wick: Chapter 4, ble han spurt om han var villig til å komme tilbake for en ny Speed-film, og svaret hans var: "En flott historie, og godt ja og flott manus".

Nedenfor kan du se hele intervjuet der spørsmålet om Speed starter på 02:41-punktet.

Under innspillingen av Speed jobbet Keanu Reeves med en av manusforfatterne for å endre karakteren til Jack Traven fra "a maverick hotshot" til en vennlig politimann som gjør sitt beste for å redde så mange mennesker som mulig.

Vil du være interessert i Speed 3 med en 81 år gammel Keanu i hovedrollen?