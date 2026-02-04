Keanu Reeves klipper av seg John Wick-håret og Jonah Hill ser ugjenkjennelig ut i Apple TVs Outcome

I går kveld beviste Apple TV for verden at 2026 vil bli et stort år for streamingplattformen. De var vertskap for et arrangement der de viste frem store deler av programmet for de kommende 11 månedene, med nyheter som spenner over sesongfornyelser for eksisterende serier og også en første titt på kommende storfilmer.

Et slikt eksempel er et prosjekt kjent som Outcome. Det er en film som blir laget av Jonah Hill, med intensjon om å debutere på Apple TV 10. april, og den har også noen virkelig store navn i hovedrollene, med Keanu Reeves, Cameron Diaz og Matt Bomer sammen med Hill på skjermen.

Det som kanskje vil vekke oppmerksomheten din ved denne filmen, er imidlertid de sterke endringene i utseendet til både Reeves og Hill, ettersom John Wick-stjernen har klippet av seg det karakteristiske håret for rollen, mens Jump Street-stjernen ser nesten ugjenkjennelig ut med barbert hode, grått skjegg og svært slanke former.

Når det gjelder hva Outcome handler om, er handlingen skissert slik: "Reef Hawk (Reeves), Hollywoods poster child siden han var seks år gammel, har det ikke bra. Da han får høre om et utpressingskomplott knyttet til en mystisk video, legger Reef ut på en forsoningsturné for å gjøre opp for seg, konfrontere demonene sine og unngå å bli avlyst."

Vi har ennå ingen trailer for Outcome, men du kan se de første bildene fra filmen nedenfor.