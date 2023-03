Keanu Reeves og Chad Stahelski tenker på å ta en pause fra John Wick

HQ

Chad Stahelski, regissøren av John Wick-filmene, har snakket om hva den kommende John Wick: Chapter 4 betyr for franchisen, så vel som for ham personlig.

I et intervju med The Hollywood Reporter sa han: "I våre sinn er Keanu og jeg ferdige for øyeblikket. Vi skal gi John Wick en pause. Jeg er sikker på at studioet har en plan. – Hvis alle elsker det og det går skrullete, så tar vi et stille minutt. Wicks får alltid, av en eller annen merkelig grunn, alltid den siste utgivelsesdatoen i Japan. Det er alltid som, tre måneder senere. Hvis det er det samme denne gangen, vil vi gjøre en japansk turné og slippe filmen i september. Keanu og jeg skal ta en lang tur til Tokyo, vi skal sitte i Imperial Hotel Scotch Bar og gå 'Hva tror du?' Vi skal ha et par 20 år gamle whiskyer og skrive noen ideer på servietter. Hvis disse ideene fester seg, lager vi kanskje en film.»

Stahelski snakket om hvor intenst arbeidet med John Wick-franchisen har vært, og om det har begrenset ham fra å jobbe med andre prosjekter.

Han sa: "Wicks er så intense, og jeg liker å være en del av det hele. Jeg har prøvd å være multitasker regissør - prepping en ting mens du arbeider på en annen - men jeg kan ikke. Det er derfor de begynner å stable seg opp.»

Stahelski mimret om hvor langt franchisen hadde kommet og reflekterte over et ikonisk øyeblikk fra første oppføring.

Stahelski sa: "Drapet på valpen ble skrevet ut så mange ganger som det ble skrevet inn igjen. Til syvende og sist er det mytologisk. Vi måtte gå så over bord, så ekstreme å presse det for å fortelle deg at det var helt symbolsk. Vi prøver å ikke holde realismen. Vi vil at seerne skal vite at vi ler. Men du vet ikke engang hvor mye Dave [David Leitch] og jeg stresset om det.

John Wick: Chapter 4 slippes på kino 24.