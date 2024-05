Keanu Reeves og Sandra Bullock er ivrige på en tredje Speed-film

HQ

Det er ingen tvil om at Jan de Bonts actionfilm Speed er en av 90-tallets mest underholdende storfilmer. Rask og eksplosiv med to svært unge skuespillere bak rattet, og selvfølgelig den uforglemmelige slemmingen Howard Payne, portrettert av Dennis Hopper.

Som mange av dere vil huske, fikk verden også en notorisk dårlig oppfølger, som også floppet stort og effektivt drepte alle tanker om en filmfranchise - i hvert fall frem til nå. For under et intervju med 50 mph Podcast med både Reeves og Bullock, kom Speed 3 opp, noe de begge virket ganske ivrige på.

Bullock nevnte selv hvordan kjemien mellom henne og Reeves under innspillingen var fantastisk, og sa:

"Før jeg dør, før jeg forlater denne planeten, tror jeg at Keanu og jeg må gjøre noe foran kamera. Er vi, du vet, i rullestoler eller med rullatorer? Kanskje. Er vi på små sparkesykler i Disneyland?"

Reeves fulgte opp Bullocks kommentar og la til:

"Det føles som om det er et sirenekall, som om det er noe som ikke ble gjort. Jeg vil gjerne jobbe med deg igjen før våre øyne lukkes."

Så hvem vet, kanskje det blir en Speed 3 likevel, hvis et selskap er villig til å ta sjansen.

Kan du forestille deg en tredje Speed?