Keanu Reeves om å returnere som John Wick: "Du vet, karakteren er død"

Keanu Reeves avsluttet en mega-actionserie i 2023 da John Wick: Chapter 4 debuterte på kino og serverte en minneverdig film. Siden den gang har vi ventet på mer fra denne serien, noe som vil bli en realitet til sommeren når Ana de Armas-ledede Ballerina kommer i juni, der Reeves' Baba Yaga dukker opp, om enn i en kort periode.

Så hva med tiden etter denne filmen? Hva er planlagt for Wick-verdenen utover Ballerina? Extra TV spurte nylig Reeves under et intervju om hans kommende Visionaries serie, som Reeves svarte :

"Å, jøss, vel, det er en versjon av den som heter 'Ballerina', som er i 'John Wick'-verdenen, og John Wick gjør en kort opptreden. Så bortsett fra det har jeg ingen anelse."

Han ble deretter spurt om han kunne tenke seg å gjøre flere John Wick-filmer, noe han aldri eksplisitt sa nei til, men antydet at det ikke er øverst på prioriteringslisten hans. Reeves la til :

"Du vet, karakteren er død. Han døde i 'John Wick: Chapter 4'. Jeg vet, i Hollywood kan man... Jeg vet, jeg vet, det er Hollywood-historien. Akkurat nå er det ikke det."

Synes du det er på tide å la John Wick hvile, eller kunne du tenke deg en ny film i serien?