Keanu Reeves sier DC Studios ga grønt lys for en Constantine oppfølger

Vi har hørt flere rykter og rapporter om oppfølgeren til Constantine fra 2005 en stund nå, inkludert at den er veldig, veldig nær ved å bli en realitet. Det ser ut til at det virkelig er tilfelle, spesielt ifølge John Constantine selv, Keanu Reeves, som nylig snakket om filmen i et intervju med Inverse.

På spørsmål om hvordan det går bak kulissene, avslørte Reeves at en pitch for filmen nylig ble levert til DC Studios, som godkjente ideen, noe som betyr at arbeidet med et manus nå er i gang.

Reeves uttalte "Vi har prøvd å lage denne filmen i over et tiår, og vi har nylig satt sammen en historie og pitchet den til DC Studios, og de sa: 'Ok'. Så vi skal prøve å skrive et manus."

Det er ikke sagt noe om handlingen og hva vi kan forvente at Constantine vil bli utsatt for, men Reeves bemerket at helten vil bli "torturert enda mer." Det som også er uklart er hvordan denne filmen vil passe inn i DCs større planer. Kanskje blir det en Elseworlds historie (som The Batman), noe som betyr at Reeves' tolkning av karakteren ikke vil være en del av den nye DC Universe.