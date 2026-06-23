Keanu Reeves skal angivelig spille hovedrollen i en ny Lego-film som er en blanding av live-action og animasjon

En ny Lego-film er på vei, men i stedet for å ta oss tilbake til Craggle-verdenen med Chris Pratt i spissen for nok en Lego-revolusjon, kan vi denne gangen få en film som er helt bygget opp rundt Keanu Reeves. Stjernen fra «John Wick» er angivelig i forhandlinger om å ta en hovedrolle i den nye filmen, som skal kombinere live-action og animerte elementer.

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Dette kommer fra Deadline, som i en ny rapport opplyser at regissør Josh Cooley ble hentet inn etter at det hadde vært samtaler mellom Universal og Reeves. Der presenterte regissøren av «Toy Story 4» ideen sin for Reeves, noe som førte til at skuespilleren ga grønt lys.

Vi vet fortsatt ikke hvem Reeves skal spille i den kommende Lego-filmen, men det er klart at han vil ha en sentral rolle, om ikke hovedrollen, med tanke på hvor mye av filmen som er bygget opp rundt hans deltakelse. Lego-filmene har vært suksesser tidligere, men vi får se om denne hybridtilnærmingen kan være like lovende som de rene animasjonsfilmene fra før.