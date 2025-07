Keanu Reeves skal være vert for en dokumentarserie som utforsker Cadillacs inntreden i Formel 1

HQ

Du er kanskje klar over at neste år utvides Formel 1-stallen til 11 lag når Cadillac blir med i kampen. Dette vil være en stor begivenhet, for det er ikke ofte vi ser nye team bli lagt til, og derfor er det bare rettferdig at debuten dokumenteres og fanges opp.

Det er nettopp dette vi kan forvente å bli en realitet i 2026, ettersom Cadillac har avslørt at de jobber med en dokumentarserie som skildrer deres inntreden i F1, et show som vil bli ledet av Keanu Reeves og som blir laget av det samme teamet som skapte Brawn: The Impossible F1 Story -dokumentaren.

Ytterligere detaljer om prosjektet holdes foreløpig hemmelig, men vi blir fortalt at den vil vise "vår historie i sin helhet, fra dag én til debuten i 2026" og vil tilby "sjelden tilgang bak kulissene til hva som kreves for å bygge opp et helt nytt F1-team fra grunnen av."

