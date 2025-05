Keanu Reeves spiller engelen Gabriel i komediefilmen Good Fortune

I nyere tid har vi først og fremst kjent Keanu Reeves som den stilige leiemorderen John Wick, men i oktober skal han prøve seg som himmelens agent.

I komediefilmen Good Fortune skal Reeves spille engelen Gabriel, som i et forsøk på å bryte opp hverdagen med å redde sjeler fra dumme dødsfall, for eksempel mens de tekster og kjører bil, bestemmer seg for å finne en virkelig fortapt sjel og bringe dem tilbake til lyset. Dette fører ham til Aziz Ansaris lagerarbeider og Seth Rogens risikokapitalist, to sjeler som trenger en himmelsk berøring.

Filmen, som også er skrevet og regissert av Ansari, og som også har Keke Palmer og Sandra Oh i hovedrollene, produseres av Lionsgate og kommer på kino så snart som 17. oktober. Du kan se den offisielle traileren for den lovende filmen nedenfor.