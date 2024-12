Keanu Reeves tviler på at kroppen takler å spille John Wick igjen

HQ

Keanu Reeves, som nylig fylte 60 år, har uttrykt en viss nøling med å gjenta rollen som John Wick igjen. Dette er på grunn av de fysiske kravene som er involvert, og i et intervju med CBS nevnte han at kroppen hans sannsynligvis ikke kan håndtere enda en film i serien.

"Man kan aldri si aldri, men akkurat nå sier knærne mine: 'Du kan ikke gjøre en ny John Wick'. Så hjertet mitt gjør det, men jeg vet ikke om knærne mine klarer det"

Det er ingen tvil om at det kommer en femte John Wick-film. Filmene har tjent altfor mye penger til at Lionsgate bare kan la merkevaren ligge urørt på hylla. Vi vet også at John Wick: Chapter 5 har vært under arbeid i minst fire år.

Men etter pandemien og Hollywood-streiken har prosjektet endret seg litt, og regissør Chad Stahelski antyder nå at filmen vil være starten på en ny historie i stedet for å følge opp hendelsene i den fjerde delen.

<strong>Hvordan ser du fremtiden til John Wick? Vil du se mer av Reeves eller nye historier?