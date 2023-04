Keatons Batman og foreldre får rampelyset i The Flash-trailer

HQ

Både tittelkarakteren og Batman fikk ganske mye oppmerksomhet da den første traileren for The Flash ble offentliggjort i februar, og det ser ut til at de vil dele mange øyeblikk i selve filmen også.

I det minste om vi skal dømme etter denne andre The Flash-traileren som vi har fått i dag. Den starter nemlig med at Michael Keatons Bruce Wayne forteller Barry hva det å miste foreldrene sine førte til, men at det ikke er verdt å ofre alt for å endre fortiden. Deretter får vi mange dramatiske, actionfylte og humoristiske glimt av hva som venter når The Flash har premiere 14. juni.