Keely Hodgkinson løp raskest i første runde av 800-meteren i Birmingham og satser på sin tredje EM-tittel på rad

HQ

Keely Hodgkinson, den 24 år gamle engelske løperen, var raskest i første runde av 800-meterløpet for kvinner under EM i friidrett 2026 i Birmingham, en av ukens mest etterlengtede konkurranser, der også andre superstjerner som Audrey Werro fra Sveits og Femke Broeders-Bol fra Nederland deltar, selv om det var briten som satte den raskeste tiden på tirsdag.

Hodgkinson hadde den raskeste tiden i morgendagens løp tirsdag, med 1:57,40. Werro var nest raskest med 1:57,83, mens Broeders-Bol løp på 1:59,96.

Hodgkinson, som er regjerende olympisk mester og vinner av tre EM-titler i 2022 og 2024, samt to innendørs-titler, sa at «første runde er alltid litt vanskelig» og at hun må skjerpe seg i semifinalene, men hun roste alle sine rivaler. «Med tanke på hvor sterk konkurransen er på 800 meter for kvinner, måtte jeg gi 100 %, noe jeg aldri har gjort før i innledende heat», og la til at «denne mesterskapstitelen ville føles som en verdensmesterskapstitel, på grunn av jentene jeg skal konkurrere mot.»

Semifinalene i 800-meterløpet finner sted torsdag 13. august, og finalen går av stabelen fredag 14. august kl. 21:46 BST lokal tid, 22:46 CEST.