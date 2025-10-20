Keeper nådde aldri mer enn 191 samtidige spillere på Steam i løpet av lanseringshelgen

HQ

Sist torsdag ble det herlig finurlige eventyret Keeper lansert av Double Fine, de gjennomgående kreative geniene som har skjemt oss bort med tidløse klassikere som Brütal Legend og Psychonauts 2. Som vår vurdering avslørte, har de levert nok en perle å glede seg over, full av originalitet og særegenheter som gjør det til en unik opplevelse.

Men ... av en eller annen ukjent grunn ville det være en løgn å si at spillere har strømmet til å spille det. Før helgen rapporterte vi at det hadde en veldig dårlig premiere på Steam, og hvis du håpet at dette ville endre seg i løpet av helgen - har vi noen dårlige nyheter for deg. SteamDB avslører nå at maksimalt 191 samtidige personer har spilt Keeper (og i skrivende stund er det mindre enn 100 personer). Dette er selvfølgelig forbausende få, selv om det ikke er en dyr AAA-tittel. De som har spilt har i det minste gitt det "svært positive" anmeldelser.

Vi krysser fingrene for at jungeltelegrafen (og Game Pass) vil få flere til å sjekke ut dette unike eventyret, for det er et spill som virkelig fortjener en sjanse og som er viktig for bransjen. Hvis titler som dette flopper, er det lite sannsynlig at de store utgiverne vil være interessert i å investere i mindre, unike produksjoner.

Har du gitt Keeper en sjanse ennå, og hva synes du om det? Det er ute nå for både PC og Xbox Series S/X.

En av årets vakreste titler.