Keighley har satt en bestemt dato for Game Awards i desember

Selv om vi bare så vidt har kommet oss etter det lange Opening Night Live-showet, som sparket i gang årets Gamescom-messe i Köln, er programleder og skaper Geoff Keighley allerede i gang med neste show, som selvfølgelig er The Game Awards som går av stabelen i desember.

Gjennom et innlegg på X har han avslørt den konkrete datoen for festlighetene, som vanligvis har det høyeste volumet og karakteren av kunngjøringer av de tre årlige showene han og teamet hans produserer.

Vi vet nå at det avholdes torsdag 12. desember i Peacock Theatre i Los Angeles, og at vi kan forvente å strømme live på de fleste store plattformer.

Og vi vet også at vi kan forvente en mer helhetlig avsløring av Mafia: The Old Country, som debuterte under Opening Night Live med en teaser, og et løfte om noe mer substansielt på Game Awards. Keighley avsluttet også med å si at årets show vil bli "spesielt".

