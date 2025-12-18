Keighleys vinnerformel leverte nok en rekordstor The Game Awards

HQ

Vi har blitt vant til å rapportere om nye rekorder hvert år for Geoff Keighley og hans The Game Awards, men på et eller annet tidspunkt vil en topp bli nådd. Når det er sagt, kan vi bekrefte at det ikke vil skje i 2025.

Via Bluesky har en tilsynelatende stolt Keighley (som både er showets produsent og programleder) kunngjort at det var hele 11% flere seere enn i rekordåret 2024 og totalt over 171 millioner livestrømmer. Det skal bemerkes at årets The Game Awards også ble sendt på Amazon Prime, hvis seertall ikke er inkludert her, så det faktiske resultatet er enda høyere.

The Game Awards kommer tilbake igjen neste år, og siden Keighley nå ser ut til å ha funnet vinnerformelen, bør vi ikke forvente for mange endringer - annet enn muligens flere og større kunngjøringer, ettersom det virkelig er en utrolig plattform for alle som ønsker å nå ut til et stort publikum med budskapet sitt.

Var du en av dem som så arrangementet, og hva synes du om årets utgave?