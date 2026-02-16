Keir Starmer kunngjør en plan for å begrense bruken av sosiale medier for unge under 16 år i Storbritannia: "Ikke noe frikort"

HQ

Statsminister Keir Starmer sier at regjeringen ikke vil gi noen digitale plattformer "frikort" når det gjelder å beskytte barn på nettet. De foreslåtte tiltakene tar sikte på å tette juridiske smutthull, og kan blant annet innebære å forby barn under 16 år tilgang til sosiale medier.

Den offentlige høringen, som skal finne sted i mars, vil også omhandle barns tilgang til AI-chatboter, begrensninger på endeløs rulling og oppdaterte regler for å beskytte barns data på nettet, i kjølvannet av Jools' Law-kampanjen. Dagens regelverk hindrer ofte foreldre i å få tilgang til et avdødt barns digitale opptegnelser i tide, og dette er et hull som reformene søker å rette opp.

Regjeringen planlegger også fullmakter til raskt å oppdatere lover som svar på ny atferd på nettet og sikre at chatboter beskytter brukerne mot ulovlig innhold. Tiltakene kan også omfatte blokkering av barn fra å omgå restriksjoner via virtuelle private nettverk (VPN).

Kritikere, deriblant skyggenes utdanningsminister Laura Trott og liberaldemokraten Munira Wilson, etterlyste tydeligere tidslinjer og raskere tiltak, mens Starmer og teknologiminister Liz Kendall understreket at Storbritannia må lede an når det gjelder barns sikkerhet på nettet...

